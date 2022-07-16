Yeni güvenlik sistemi yaygınlaşıyor

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından gündeme gelen güvenlik sistemleri sağlık kurumlarında hızla hayata geçmeye başladı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneler başta olmak üzere sağlık kurumlarında güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuiyetle karşılandığını belirti.

"ŞİDDETE BİR ENGEL KOYUYORUZ"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadelere yer verdi:

GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı.