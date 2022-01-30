Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Turkovac aşısı yaptırdığı anları paylaşıp "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Aşı tercihinde benim tercihim Turkovac diye yüksek sesle söyleyin." ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."