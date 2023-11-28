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        Haberler Dünya Ortadoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'de sahra hastanesi kuracağız - En Son Haberler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'de sahra hastanesi kuracağız

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:55
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        Türkiye'den Gazze'ye sahra hastanesi
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        İsrail'in Gazze'deki yıkımıyla ilgili videolu bir görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'de sahra hastanesi açacağını duyurdu.

        Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz.

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        #Fahrettin Koca
        #Gazze sahra hastanesi
        #haberler
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