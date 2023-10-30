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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İsrail'in hastane bombalamasına sert tepki - Son dakika haberler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İsrail'in hastane bombalamasına sert tepki

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze Şeridi'ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırıya tepki: Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:25 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:49
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        Bakan Koca'dan İsrail'e hastane tepkisi
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        İsrail, Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırdı. Saldırı çevredekiler tarafından görüntülenirken Bakan Koca'dan sert tepki geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı Haberi Görüntüle

        "HESABINI VERMEYE HAZIRLANMALILAR"

        Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar.

        "CAN KAYBI KAÇINILMAZDI"

        Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık. Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı.

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        "HAREKET EDEN HERŞEY BOMBALANIYOR"

        Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok. Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir. Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: “Hareket eden her şey bombalanıyor.”

        İNSANLIK VİCDANI MAHKEMESİNDE...

        İnsanlık kaygı içinde. Türkiye’nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Fahrettin Koca
        #Türk-Filistin hastanesi
        #haberler
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