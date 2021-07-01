Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 75.000’inci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım.