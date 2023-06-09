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Sağanak yağışlar Manisa ve Ordu'da hayatı felç etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak sele neden olurken, yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yollarda çökme oluştu. Bazı araçların çamura saplandığı selde, bir otomobil ise çökme meydana gelen yolda çukura düştü. Diğer taraftan Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı

Giriş: 09.06.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Sağanak yağışlar Manisa ve Ordu'da hayatı felç etti
DHA

Sağanak yağışlar Manisa ve Ordu'da hayatı olumsuz etkiledi. Manisa'nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağışın düştüğü ilçede 1,5 saat süren sağanak sele neden olurken, cadde ve sokaklar suyla doldu.

FOTO: DHA
FOTO: DHA

BİRÇOK ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Doğal gaz çalışması için kazılan yollar suyla doldu. Yağış nedeniyle yamaçlardan sel sularıyla gelen çamur ve molozlar trafiği olumsuz etkilerken, park halindeki çok sayıda araca da zarar verdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar çamura saplandı. Çamura saplanan araçlar zincir bağlanarak çekilirken, yollarda çökme de meydana geldi. Çökme nedeniyle bir otomobil çukura düştü. Otomobil, vatandaşların yardımı ve iş makinesiyle saplandığı çukurdan çıkarıldı. İlçede yağış nedeniyle altyapı da zarar görürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel sularının çekildiği ilçede temizlik ve onarım çalışması başlattı.


FOTO: İHA
FOTO: İHA

AYBASTI'DA DERELER TAŞTI

Öte yandan Aybastı ilçesinde 15 dakika boyunca etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçedeki 6 derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu, bir evi su bastı, yollarda ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

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