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Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda feci bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün kontrolünü kaybeden araç bir durağa çarptı. Kazada iki kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Giriş: 04.05.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da sağanak felaketi! Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü - Son dakika haberler
Sağanak felaketi! Durağa çarpan otomobil ikiye bölündü
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DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobile, oto yıkama servisinin kapısına ve otobüs durağına çarparak ikiye bölünen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Yerlikaya idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mehmet Yağcı idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metrelerce savrulan hafif ticari araç, önce oto yıkama servisinin kapısına ardından otobüs durağına çarparak ikiye bölündü. Hafif ticari araçtaki Serkan İnce olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Serhat Yerlikaya ile Barış Üngör Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngör de hastanede kurtarılamadı. Yerlikaya'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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