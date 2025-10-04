Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sagalassos'ta bulunan Mısır tanrısı Tutu figürü Afyon mermerine işlenmiş

        Sagalassos'ta bulunan Mısır tanrısı Tutu figürü Afyon mermerine işlenmiş

        Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde süren kazılarda, Roma dönemine ait hamam yapısında gün ışığına çıkarılan Mısır tanrısı Tutu figürünün Afyon mermerinden yapılan levhalara kazıma tekniğiyle işlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Mısır izleri...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdağ yamaçlarında kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılar sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte 1989 yılında başlatılan kazılarda tarihe yön veren eserler ortaya çıkarıldı.

        Bunlardan biri de, Roma İmparatoru Augustus döneminde inşa edilen hamamda bulunan sfenks tanrı Tutu figürü oldu.

        Arkeologlar, 2004 yılında Hamam-Gymnasion'un kuzey frigidariumunda (soğuk mekan) ortaya çıkarılan kabartmalı levhaları yeniden inceledi.

        Mermer levhalara kazıma tekniğiyle işlenen figürlerin, Mısırlılaştırılmış bir dekorasyon programına ait olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Kabartmaların merkezinde sfenks-tanrı Tutu'nun yer aldığı sahnede, Horus kraliyet otoritesini, Sobek ise Nil'in gücünü temsil eden birer unsur olarak tasvir ediliyor. Kompozisyon, ilahi krallık ve koruyucu güçler temasını yansıtıyor.

        Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, AA muhabirine, Roma döneminde Sagalassos'un ticaret yolları üzerinden Mısır'la bağlantı kurduğunu söyledi.

        Kentte kullanılan dekorasyonlarda Mısır etkisine rastladıklarını aktaran Talloen, "Geçtiğimiz yıl çıkarılan levhayı tekrar inceledik. Afyon mermerine işlenmiş bu sahne, Nil ülkesi dışında Mısır tanrılarına adanmış kutsal mekanların dekorasyon programına eşsiz bir ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sagalosluların Mısır'a seramik, şarap ve tarım ürünleri ihraç ettiğini, karşılığında ise balık türleri ve kültürel etkileri Anadolu'ya taşıdığını ifade eden Talloen, Tutu figürlü mermer levhanın, Anadolu'da Mısır etkisinin nadir örneklerinden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

        Prof. Dr. Peter Talloen, "Söz konusu ikonografinin Mısır dışında başka örneği bilinmiyor. Sagalassoslular Mısır tanrılarına tapınmıyor, sadece dekorasyon amaçlı kullanmışlar" dedi.

        Mermer levhayı incelediklerini ve Afyonkarahisar bölgesine ait olduğunu tespit ettiklerini aktaran Talloen, mermer levhanın Mısır'dan gelmediğinin net olarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sagalassos
        #Afyon mermeri
        #Mısır tanrısı Tutu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Habertürk Anasayfa