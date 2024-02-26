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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SAG Ödülleri'nde kazanan yine Oppenheimer!

        SAG Ödülleri'nde kazanan yine Oppenheimer!

        Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 30. SAG Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Film kategorisinde Oppenheimer, dizi kategorisinde The Bear en çok kazanan yapımlar arasındaydı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:28
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        Oscar'ın son habercisinde kazanan Oppenheimer!
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        2024 Screen Actors Guild (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu.

        Oscar Ödülleri'nin son habercisi SAG ödülleri'nde 'Oppenheimer' gecenin galibi oldu. Dizi kategorisinde de The Bear öne çıktı.

        SAG Ödülleri sendikanın 119 binden fazla üyesi tarafından seçiliyor. İşte bu yılın kazananları...

        FİLM

        EN İYİ OYUNCU KADROSU

        “Oppenheimer”

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Cillian Murphy, “Oppenheimer”

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        REKLAM

        Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

        TELEVİZYON

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV VEYA MİNİ DİZİ)

        Steven Yeun, “Beef”

        EN İYİ KADIN OYUNCU (TV VEYA MİNİ DİZİ)

        Ali Wong, “Beef”

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

        Pedro Pascal, “The Last of Us”

        EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

        Elizabeth Debicki, “The Crown”

        EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

        Jeremy Allen White, “The Bear”

        EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

        Ayo Edebiri, “The Bear”

        DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ KADRO

        “Succession”

        KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ KADRO

        “The Bear”

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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