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Safranbolu'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Safranbolu'da haber alınamayan yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş halde ölü bulundu

Giriş: 09.01.2023 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Safranbolu'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
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DHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79) hayatını kaybetti.

Olay, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Karayel çiftinden haber alamayan oğulları İsmail Karayel eve geldi.

Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79)
Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79)

Eve giren İsmail Karayel, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karayel çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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