Safkan akbaş ve Kangal köpeklerinin gen kaynağı Karacabey'de korunuyor

"Yılda 150-200 yavru satışımız oluyor. Bizde kırma (melez) olmadığı için, köpeklerimizin hepsi safkan olduğu için yoğun talepten dolayı sıra oluyor. Zaten köpeklerimizin üzerinde bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Burada kırma olmadığından vatandaşlar, birbirlerine köpeği nereden aldığını soruyor. Burayı tercih ettikleri için herkes buraya yoğunlukla başvuruyor.