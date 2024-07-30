Safiye Soyman: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zamanlardan
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde 47 yaşında hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü, sosyal medyada paylaştığı duygusal bir paylaşımla andı
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Önceki günlerde 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, fenalaşıp, annesi Safiye Soytman tarafından hastaneye götürülmüştü. Solunum yetmezliğine bağlı şikâyetleri bulunan Akaröz, 47 yaşında vefat etmişti. Akaröz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Evlat acısı çeken ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından oğlu Harun'un MS hastası olamadan önceki bir fotoğrafını paylaştı.
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Safiye Soyman, yaptığı o paylaşıma; "Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zamanlardan. Ah ah yavrum, hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekânın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram
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