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Safiye Soyman ameliyat oldu

Safiye Soyman, ameliyat oldu. Safra kesesini aldıran Soyman, operasyon sonrası yayınladığı videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Giriş: 23.01.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Safiye Soyman ameliyat oldu - Magazin haberleri
Safiye Soyman ameliyat oldu
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HABERTURK.COM

Safiye Soyman, safra kesesini aldırdı. Operasyon sonrası narkozun etkisindeyken çekilen videosunu yayınlayan 61 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Safra kesesinin karaciğerine yapıştığını söyleyen Safiye Soyman, "Çok şükür ameliyattan çıktım, oldu bitti. Bir hafta dinleneceğim. Sevenlerim merak ettiler... Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Allah; insanları sevgisiz, sevensiz bırakmasın. Sizleri başımdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ın paylaşımına; Emel Sayın, Seda Sayan, Ceylan ve Ebru Akel gibi birçok ünlü isim 'Geçmiş olsun' şeklinde yorum yaptı.

Fotoğraflar: Instagram, İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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