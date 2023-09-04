SAFİR'İN YAMAN'I KİMDİR?

Gülsoy ailesinin ortanca oğludur. Küçük yaşta kaybettiği babasını hiç hatırlamıyordur. Annesi Gülfem'in ise en gözde çocuğu abisi Ateş'tir. Yaman kardeşi Okan'la beraber anneleri için hep ikinci planda kalmıştır. Ateş'in o henüz küçük bir çocukken evden ayrılmasıyla aile içindeki dengeyi korumak için dedesi Ömer'in otoritesine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Annesi tarafından göremediği sevgiyi de beraber büyüdüğü Feraye'de bulmuş ve ona çocukluğundan beri aşkla bağlı kalmıştır. Ailesinden sevgi görmemesine rağmen, sevdikleri için her şeyi göze alabilen, heyecanlı, romantik yeri geldiğinde dünyayı karşısına alabilecek biridir. En büyük hayali Feraye ile evlenip bu zamana kadar yaşayamadığı sevgiyi hem kendine hem de kuracağı aileye vermektir.