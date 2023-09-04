Yaman abisinin dönüşüyle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi umut dolu genç ve güzel bir kızdır. Babası Muhsin uzun yıllardır Gülsoyların yanında çalışmaktadır. Yaman ile çocukluklarından beri herkesten saklı ilk aşklarını yaşıyorlardır. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.