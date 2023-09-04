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        Haberler Televizyon Safir dizisi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kim var? ATV Safir dizisi konusu ne ve gerçek hikaye mi?

        Safir dizisi oyuncuları kimler? ATV Safir dizisi konusu ne ve gerçek hikaye mi?

        Safir dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Safir dizisi, herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmışken beklenmedik olayların bütün yolları kapatmasını konu alacak. İşte ATV Safir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:16
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        • 1

          Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin yapımını NTC Medya üstlenirken; senaryosunu Burcu Över kaleme alıyor. ATV ekranlarinda yayınlanacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Peki, Safir dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

          Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        • 3

          SAFİR DİZİSİ KONUSU

          Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Ateş, dedesi Ömer'in ezici otoritesine boyun eğmeyerek evden ayrılmış, uzun yıllar sonra annesi Gülfem'in isteği üzerine erkek kardeşleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile şirketlerini devralıp büyütmek üzere evine geri dönmüştür. Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir.

        • 4

          Yaman abisinin dönüşüyle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi umut dolu genç ve güzel bir kızdır. Babası Muhsin uzun yıllardır Gülsoyların yanında çalışmaktadır. Yaman ile çocukluklarından beri herkesten saklı ilk aşklarını yaşıyorlardır. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.

        • 5

          Feraye'nin doğum günü gecesinde Yaman'ın kardeşi Okan'la başına gelen felaket, tehlikelerle dolu bir açmaza dönüşerek herkesin hayatını alt üst eder. Feraye ve Yaman aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarıyla dolu tehlikeli yollarda kaybolmak üzere kalırlar.

          Ateş ise sevdiği herkesi ve ailesini korumak için aldığı radikal kararlarla hem yeni düşmanlar kazanacak hem de kardeşlerini karşısına alacaktır...

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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