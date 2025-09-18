Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş hayatı ve kariyeri
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 18 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası "Safi Arpaguş kimdir? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Arpaguş, 15 Ekim 2021 tarihinden bu yana İstanbul Müftülüğü görevini yürütüyordu. İşte, Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş hayatı ve kariyeri...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresi doldu. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Ali Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Atama kararı sonrası ‘’Safi Arpaguş kimdir?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Prof. Dr. Safi Arpaguş hayatı ve kariyeri...
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.
1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Arpaguş, aynı fakültede 1992 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1994 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını tamamladı.
Arpaguş, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.
15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.
Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.
Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:
"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü’l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."
BAZI BAKANLIK VE KAMU KURUMLARINDA ATAMA KARARLARI
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alınırken, Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar getirildi.
