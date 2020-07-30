Saffet Emre Tonguç'tan tatil rehberi



“Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” kitabı Saffet Emre Tonguç’un 33 yıllık profesyonel yaşamının bir yansıması. 1 Haziran’da yola çıkarak, Eceabat’tan Antalya’ya Ege ve Akdeniz sahillerini 46 gün boyunca adım adım gezen Tonguç, etkileyici fotoğraflar ile hayal gücünü tetikleyen yalın ve bilgilendirici anlatımıyla yaz tatili planlarınıza rehberlik ediyor.

Kitabının en önemli özelliği, “yeni normal” prosedürlerin uygulanmaya başlandığı dönemde otellerin aldığı önlemlerle birlikte en iyi hizmeti ve servisi veren, tamamıyla bağımsız deneyime dayalı bir şekilde hazırlanmış olması.

Bilgiye ulaşmanın kolay ama süzmenin zor olduğu bir çağda güncel, güvenilir, rafine bir seyahat rehberine duyulan ihtiyacı bir kez daha fark edip yollara düştüğünü belirten Saffet Emre Tonguç, "Çanakkale’den başlayıp Antalya’ya uzanan hatta onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri inceledik. Tarihten ve bugünden bilgiler ekleyerek genişlettik. Her biri alanında fark yaratan işler yapan 9 kişilik bir ekibin de desteğini alınca, ayrıcalıklı bir değerlendirme çıktı ortaya. Bu sadece bir rehber değil, keyifle okunan sizi farklı alanlarda da zenginleştirecek bir yaz kitabı" diyor.