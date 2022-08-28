SAFER AYI BELA AYI MI?



Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah’ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: “Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık.”(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah’ımız ” Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez.”(Fussilet 16 ayet)