Yeni filmini izleyicileriyle çekecek

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şafak Sezer, 'Kolpaçino 4' adlı filminin çalışmalarına başladı. Sezer, Etiler'de Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve Polat Yağcı ile beraber yemek yedi. YENİ FİLMİNİ İZLEYİCİLERİYLE ÇEKECEK 'Kolpaçino 4' ekibi yemek sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sezer, gazetecilere, 'Kutsal Damacana 4' bileti ve telefon numarasını yollayan izleyicilerimiz arasından 100 kişi bizimle beraber 'Kolpaçino 4' filminde bir anı olarak oynama fırsatı elde edecek" açıklamasında bulundu.

152 HAFTA SONRA 'EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOMEDİ FİLMİ' Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana 4' ile gişede büyük başarı yakaladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. 152 hafta sonra 'En İyi Çıkış Yapan Komedi Filmi' oldu. 'Kolpaçino 4' için buluştuk. Sinema izleyicilerine şimdiden müjdeyi verelim; 'Kolpaçin 4', yeni sezona hazır" şeklinde yanıt verdi. GALAYI ZOMBİLER BASTI 'Kutsal Damaca 4'ün galasında öz...

"ŞAFAK'LA MÜZİK YAPACAĞIZ" Önceki gün objektiflere yansıyan...

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