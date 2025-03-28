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        Haberler Magazin Şafak Sezer ile Berdan Mardini, aynı gün ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Şafak Sezer ile Berdan Mardini, aynı gün ameliyat oldu

        Berdan Mardini, kalbine stent takılması için hastaneye yatan arkadaşı Şafak Sezer'e refakatçi olmak için eşlik etti. Mardini, Sezer'in doktorunun; "Gelmişken seni de kontrol edelim" demesiyle ameliyat masasına yattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:46
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        Aynı gün ameliyat oldular
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        Şafak Sezer, kalbine stent takılması için hastaneye gitti. Berdan Mardini de yakın arkadaşına refakatçi olmak için ona eşlik etti.

        Berdan Mardini, hastaneye gitmişken Şafak Sezer'in doktorunun teklifiyle kontrolden geçti. Yapılan kontrollerde Mardini'nin de anjio olması gerektiği ortaya çıktı. Aynı gün operasyon geçiren ikili, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

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        #şafak sezer
        #berdan mardini
        #anjiyo

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