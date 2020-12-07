Ekranların fenomen dizilerinden Yasak Elma'da Zehra isimli bir karakter canlandıran Şafak Pekdemir merak ediliyor. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında ve nereli? Şafak Pekdemir Burak Mengü evli mi?
ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?
Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir. 2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan karakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.
ŞAFAK PEKDEMİR DİZİLERİ
Yasak Elma / Zehra / 2018
Asla Vazgeçmem / İclal / 2015-2016
Leyla ile Mecnun / Nisan / 2012
Şüphe / Aslı / 2011
Türk Malı / Zehra / 2010
ŞAFAK PEKDEMİR FİLMLERİ
Deli Aşk / Zeynep / 2017
İncir Reçeli 2 / Gizem / 2014
2018 Deniz ve Güneş Güneş
2009 Sadist
ŞAFAK PEKDEMİR BURAK MENGÜ EVLİ Mİ?
Şafak Pekdemir ve Burak Mengü 2017 yılından beri evliler. Burak Mengü aynı zamanda gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşidir.
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