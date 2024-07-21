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        Haberler Magazin Şafak Nöbeti’nde '50. Yıl Şafak Marşı' seslendirildi - Magazin haberleri

        Şafak Nöbeti’nde '50. Yıl Şafak Marşı' seslendirildi

        Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde Kıbrıs'ta bir konser verdi. Göçer, konserinde 50'nci yıla özel ürettiği marşı, binlerce Kıbrıs Türkü ile birlikte seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:04
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        Şafak Nöbeti'nde '50. Yıl Şafak Marşı'
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        Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatının 50'nci yıl dönümüne özel marş besteledi. Göçer, söz ve müziği kendisine ait olan ve '50. Yıl Şafak Marşı'nı hem harekatın kahramanlarını anmak hem de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini onurlandırmak için üretti.

        Ferhat Göçer, bu özel marşı ilk kez, 19 Temmuz’da Kıbrıs’ta gerçekleşen 'Şafak Nöbeti Konseri'nde, 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Konser, Kıbrıs halkının büyük katılımıyla gerçekleşti. Alanı dolduran binlerce Kıbrıs Türkü, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla Ferhat Göçer’e eşlik etti. '50. Yıl Şafak Marşı'nı hep bir ağızdan seslendiren coşkulu kalabalıkla duygu dolu anlar yaşadı.

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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konseri başından sonuna kadar izleyerek Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan anlamlı ve duygu dolu bir konuşma yaptı: Sayın Ferhat Göçer, mehteran takımımız, güvenlik komutanımızın, kolordumuzun değerli bandosu ve değerli halkımızı bu önemli akşamda selamlıyorum. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türk halkı yıllar önce bu adada çok büyük acılar çekerek tüm saldırılara karşı yüreğiyle direnmiş, Mehmetçikle kucaklaşmıştı. Tam 50 yıl önce Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimizin halkımızla buluşması, o büyük özlemin giderilmesi ve dökülen gözyaşlarının hala burada olması bizleri bu topraklara daha sıkı bağlıyor. Az önce komandolarımızla birlikte kucaklaştık. Onlar daha on dokuz-yirmi yaşlarında buralardan çıkarak bir tarihe imza attılar. Bu akşam bizimle olan ve harekatta yer alan komandolarımızı, Mehmetçiklerimizi bu akşam bir kez daha selamlıyorum. Kendilerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti verilen mücadelenin bir eseridir ve hepimiz bu eserle gurur duymalıyız. Bugün Sayın Ferhat Göçer’e, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve komutanlarımızın bize ilettikleri o duygusal klipte bestelediği o marşla bizlere yaşattığı duygu dolu anlar, bizlere kattığı değer ve bu çalışması için çok teşekkür ediyorum.

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        Bu özel gece için duygularını paylaşan Ferhat Göçer, duygularını; "Böyle anlamlı ve özel bir gecede, harekatın 50'nci yıl dönümünde gerçekleşen Şafak Nöbeti’nde sizlerle birlikte olmak büyük bir onur… Umut ediyorum ki Mücahit ve Mehmetçik'in birlikte yazdığı destan için yaptığım bu marşla onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle, kuşaktan kuşağa taşınarak sonsuza dek yaşayacak" şeklinde dile getirdi.

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        #ferhat göçer
        #Kıbrıs
        #Şafak Nöbeti
        #Kıbrıs Barış harekatı

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