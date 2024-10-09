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        Haberler Spor Tenis Şafak Müderrisgil, TTF Başkanlığı için adaylığını açıkladı - Tenis Haberleri

        Şafak Müderrisgil, TTF Başkanlığı için adaylığını açıkladı

        Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:45
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        Şafak Müderrisgil, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı için adaylığını duyuran Şafak Müderrisgil, “Herkes İçin Tenis” vizyonuyla, liyakat esasına dayalı yönetim, Türk tenisinin markalaşmasını hedefleyen “Türkiye Tenis Hamlesi” yaklaşımı ve tenis camiasında şeffaf iletişim stratejilerini içeren üç önemli stratejik adımla yola çıktıklarını belirtti.

        “Türk tenisini global düzeyde bir güç haline getireceğiz”

        Müderrisgil, adaylık sürecindeki hedeflerini ve projelerini şu sözlerle dile getirdi: “Ulusal ve uluslararası arenada kazandığımız deneyimlerle, Türk tenisinin sadece ülkemizde değil, global düzeyde de tanınması ve bir güç haline gelmesi için çalışacağız. Amacımız, sporcudan antrenöre, tenis kulüplerinden sponsorlara kadar tüm paydaşları içeren bu değerli ekosistemi harekete geçirerek Türk tenisinde kalıcı bir etki yaratmak. Tenisi her yaştan ve kesimden insan için erişilebilir hale getirmek ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz.”

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        “Hedefimiz, 2028 Olimpiyatlarına gitmek”

        Sportif başarı odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini söyleyen Müderrisgil, “Sporcusu, antrenörü, hakemi ve akademisyeni ile beraber hedef odaklı çalışma programları ve de yetenek havuzları oluşturmayı hedefliyoruz. Uluslararası rekabet gücü olan sporcular yetiştirmek önceliğimiz olacak. Hedefimiz, uluslararası başarı basamaklarını tırmanarak 2028 Olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

        “Vizyoner bir yaklaşım benimseyeceğiz”

        Bu amaçla, liyakat esaslı bir yönetim, Türkiye Tenis Hamlesi ve şeffaf iletişim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Müderrisgil, “Üç ayda bir yayınlayacağımız izleme raporlarımız ve yıllık faaliyet raporumuzla ne hedefledik, neler yaptık kamuoyuyla paylaşacağız. Alanında sorumluluk sahibi, vizyoner ve bize katma değer sağlayacak bir yönetim kurulu oluşturmak önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

        Türk tenisinin marka değerini artırmayı amaçladığını belirten Müderrisgil, “TTF'nin yönetimini daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturmamız, sporcu ve antrenörlerin gelişimine odaklanmamız gerekiyor” dedi.

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