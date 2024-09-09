Safa Sarı, kız babası olacak
Sara Sarı, bir hayli heyecanlı günler yaşıyor. Sarı, kız babası olacağını açıkladı
'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Safa Sarı, baba olacağını duyurdu. Sosyal medyada paylaştığı ultrason fotoğrafıyla müjdeli haberi veren Sarı, eşi Kübra Sarı ile kız bebek beklediklerini açıkladı. Lise aşkıyla nikâh masasına oturduktan iki yıl sonra gelen bebek haberi, hayranlarını da heyecanlandırdı.
"Tam 5 ay önce hayatımızın en büyük sürprizini aldık, bir bebek geliyor. Kalbimiz sevgiyle dolu, kavuşacağımız günü iple çekiyoruz" diyen Safa Sarı, mutluluğunu paylaşırken; "Maşallahlarınızı bekliyoruz" notunu ekledi.