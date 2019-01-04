Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, iki büyük takımın kendisine olan ilgisini doğrulayarak "İki büyük takımın ilgilendiğini biliyorum. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Ben ve başkanımız Yeni Malatyaspor'a en iyi parayı kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKLIMDA BİR TAKIM VAR AMA..."

Sadık, büyük takımların birinde forma giyme hedefinin her zaman olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Her sporcunun olduğu gibi benim de hayallerim var. Büyük takımlarda oynama hayalim var. 26 yaşındayım, artık bir adım daha ileri atmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Kendime de güveniyorum. Artık zamanı geldi, inşallah hayırlı bir süreç olur. İki büyük camia benimle ilgileniyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu gurur verici bir şey. Benim aklımda bir takım, ailemin aklında bir takım var ama önce kulüplerin anlaşması lazım."