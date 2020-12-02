Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Sadık Çiftpınar, geçtiğimiz gün eşi Betül Çiftpınar ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, Pomeranian Boo cinsi köpekleri ile bir süre dolaştıktan sonra valeden araçlarını teslim alarak oradan uzaklaştı.