Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa’da

Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Deneyimli futbolcu, daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.