Sadece 5 kalori! Kalbi destekliyor, sindirim sistemini koruyor: Kuşkonmazın saymakla bitmeyen faydaları!

Sadece 5 kalorilik küçük bir porsiyonuyla bile sağlık deposu olan kuşkonmaz, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Sindirimi kolaylaştıran lif yapısı, kalp dostu etkileri ve bağışıklığı destekleyen antioksidanlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda sofralarda daha sık yer bulan bu sebze, sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi haline geldi...