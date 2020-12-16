KONUSU
Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
KENAN ECE
Turgay Güngör
Başarılı bir psikiyatr.
Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkıyor ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandırıyor.
Gözde Seda Altuner
Gönül Güçlü
Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Tekirdağ’da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin’in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.
Nazlı Bulum
Nil Tetik
Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Kendi doğum günü, annesinin ölüm yıl dönümü olduğu için, hiç doğum günü kutlanmamış, hiç doğum günü hediyesi almamış, yaralı bir çocuk. Nil’in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması. Babasına, annesinin yokluğunu aratmamak için çabalayan küçük Nil, büyüdüğünde de yaralı insanlardan etkilenip, onları iyi etmeye çabalayıp durmuş.
Olcay Yusufoğlu
Serap Şenlik
Otuzlu yaşlarının sonlarında. Volkan’ın asistanı. Eskişehir’de doğmuş büyümüş. Bir kez evlenmiş, kocasıyla İstanbul’da yaşamış. On sene kadar evli kalmış fakat şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasından boşanmış. Kızı Selen’le beraber yaşadığı için, çalıştığı işin saatleri önem teşkil etmeye başlayınca, daha evvel bir iş sebebiyle tanıştığı Volkan’ın asistanlık teklifini kabul edip Tekirdağ’a taşınmış. Eski kocası Tarık’la olan çatışması hala bitmemiş olsa da şimdilerde hayatında birisi var. Kızına iyi bir hayat sağlamak, en büyük ihtiyacı…
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