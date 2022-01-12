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Sadakatsiz bugün var mı, yok mu? 12 Ocak Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu akşam var mı? Sorusu geçen hafta Sadakatsiz yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle araştırılıyor. 2. sezonuyla ekranlara gelen Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları yayınlanması nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı? 12 Ocak bugün Sadakatsiz yeni bölüm var mı, yok mu? İşte 12 Ocak 2022 Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı...

12.01.2022 - 17:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kanal D'nin 12 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisi görünmüyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz'in bu akşam yeni bölümününün neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

  • SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI? 

    Kanal D’nin bugünkü yayın akışında Sadakatsiz yeni bölümün yer almaması ile birlikte dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 

    Sadakatsiz dizisinin 46. bölüm çekimleri yılbaşına denk geldiği için yapılamamıştı bu sebeple diziye 2 hafta ara verildi.

    Sadakatsiz dizisinin 46. bölümü bugün yayınlanmayacak.

  • SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

  • 12 OCAK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Logan: Wolverine

    22:45 Sadakatsiz

  • Sadakatsiz'in yeni bölümünün fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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