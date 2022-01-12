Kanal D'nin 12 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisi görünmüyor. Dizinin sevenleri Sadakatsiz'in bu akşam yeni bölümününün neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...