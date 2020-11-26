Kanal D erkanlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in heyecan dolu 8. bölümü yayınlandı. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'ye Volkan'la boşanacaklarını anlatmaya karar verir. Volkan'la Asya'nın savaşında artık geri dönüş yoktur. Sadakatsiz 8. bölümde neler oldu? Merakla beklenen Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 8.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 25 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde gerçekler ortaya çıkıyor.

Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu 8. bölümün ardından herkes Sadakatsiz yeni bölümde neler olacağını merak ediyor ancak Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.