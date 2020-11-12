Fragmanları yayınlandığından beri sosyal medya gündeminden düşmeyen Sadakatsiz 6. bölüm dün akşam seyirci karşısına çıktı. Asya'nın intikam planını devreye soktuğu Sadakatsiz 6. bölümde neler oldu? Heyecan dolu 6. bölümün ardından dizinin takipçileri Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Sadakatsiz 7. bölüm izle...

SADAKATSİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU

Sadakatsiz 11 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan ve Asya arasında hesaplaşma vakti geliyor!

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?