3. TAKVİYELER VE VİTAMİNLER ALMAK

Bir kuaför olan Michael Van Clarke, ''ihtiyacınız olan tüm besinleri almakta zorlanıyorsanız takviyeler dengesiz bir rejime sahip olanlara yardımcı olabilir" diyor. Protein, demir, çinko, B12 vitamini, D vitamini, Omega 3 ve biyotin kullanılabilecek takviyelerdir ancak bunları alırken hangisinin eksik olduğunu öğrenmek için bir dermatologtan yardım almakta fayda olabilir.