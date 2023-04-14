Genel olarak genç Fransızlar oyuncular, kariyerlerine başlamak için 5 büyük ligde kalmayı tercih ediyorlar (aynı yaz Stade Rennais'ten Serie A'ya giden Brandon Soppy gibi) Niye sen olmadın?
"Galatasaray doğru etaptı. Örneğin Celtic gibi başka fırsatlarım da vardı. Ama gerçekten kulübün projesine inandım. Biliyorum sürpriz gelebilir ama benim için her şey belliydi. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gitmedim. Daha iyi geri dönebilmek için gittim. Sıçrama tahtası gibi bir şey, iyi yerlere gelmek için."