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Sacha Boey'den transfer sözleri! Fransa basınına konuştu - Son dakika Galatasaray haberleri

Sacha Boey'den transfer sözleri

Galatasaray'ın gözde oyuncusu Sacha Boey, Fransa basınına röportaj verdi ve transfer açıklaması yaptı

Giriş: 14.04.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, özel bir röportaj verdi. İşte Fransız oyuncunun sözleri...

    "Benim adım Sacha Boey. Stade Rennais altyapısında yetiştim. Fransa Milli Takım alt yaş grubu olan U15’ten itibaren tüm kategorilerde oynadım. 2019/2020 sezonunda Stade Rennais ile bir kaç maça çıktım. Daha sonra 2020/21 sezonu için Dijon'a kiralık olarak gittim. Ardından Temmuz 2021’de ise Galatasaray’a transfer oldum."

  • "Stade Rennais çok iyi bir kulüp. Ama benim pozisyonumda Hamari Traoré oynuyordu. O çok iyi bir sağ bek oyuncusuydu. Bu yüzden başka bir yerde oynamak için ayrılmak zorunda kaldım. Deneyim kazanmak için Dijon'a kiralık olarak gönderildim. Kiralıktan geri döndüğümde aynı durumla karşı karşıya kaldım. Hamari, hala takımdaydı ve ayrılması beklenmiyordu. Benim için zor olacağını biliyordum. Gitmezsem fazla oynayamayacağımı anlamıştım. O sırada Galatasaray bana güzel bir projeyle gelince oraya imza attım."

  • Stade Rennais'ten ayrıldıktan sonra pişmanlık duydunuz mu?

    "Hayır. Kulüpte almam gerekeni aldım ve çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Başarılı olmanın yollarını aradım. O durumumdan daha iyi bir seçenek vardı."

  • Seni Galatasaray'a transfer olmaya ikna eden ne oldu?

    "Zaten Galatasaray, Türkiye'de de olsa büyük bir Avrupa kulübü. Proje belliydi. Ben oynayacaktım ve beni daha sonra başka bir kulübe satacaklardı. Bu yıl olabilir. Geçen sezon sakatlığım nedeniyle olmadı. Eylül 2021’de diz arkası yırtığı oldu. Ama ondan önce gerçekten çok iyi gidiyordu."

  • Genel olarak genç Fransızlar oyuncular, kariyerlerine başlamak için 5 büyük ligde kalmayı tercih ediyorlar (aynı yaz Stade Rennais'ten Serie A'ya giden Brandon Soppy gibi) Niye sen olmadın?

    "Galatasaray doğru etaptı. Örneğin Celtic gibi başka fırsatlarım da vardı. Ama gerçekten kulübün projesine inandım. Biliyorum sürpriz gelebilir ama benim için her şey belliydi. Galatasaray'a kariyerim boyunca kalmak için gitmedim. Daha iyi geri dönebilmek için gittim. Sıçrama tahtası gibi bir şey, iyi yerlere gelmek için."

     

  • Galatasaray'a gelişiniz nasıl oldu?

    "Çok iyi başladı. Avrupa Ligi ön eleme maçları ile başladık (üçüncü tur ve play-off maçları). İlk maçımda 5 Ağustos 2021'de St. Johnstone'a karşı gol attım. Bu yüzden taraftarlar tarafından hemen sevildim. Sakatlık yaşayana kadar her şey yolundaydı. Daha sonra uzun süre yedek kaldım ve 18 maç kaçırdım. Ondan sonra geri dönmek zordu."

  • Peki Fransa'ya oranla Türkiye'ye olan uyumunuz nasıl?

    "Farklı bir ülke, başka bir futbol kültürü. Oyuncular bizim gibi yetişmiyor. Temel niteliklerimi korurken futbolumu yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Fransa'da antrenmanlar çok taktiksel, maçlar kapanıyor, ilerledikçe düzeliyor. Türkiye'de daha açık. Masa tenisi gibi. Uyum sağlamam gerekiyordu."

     

  • Galatasaray'daki ilk sezonun karışık geçti. Bir hata yapmaktan korktunuz mu?

    "Hayır. Neler yapabileceğimi biliyordum. Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ve Camp Nou'da Barcelona gibi iyi takımlara karşı birkaç maç oynadım. Bu yüzden kendimi gösterebileceğime inanıyordum. Sadece ne zaman olduğunu bilmek kalmıştı"

     

  • Geçen yaz kulüpten ayrılabilirdin. Fikrini değiştirmene ne sebep oldu?

    "Hazırlık döneminde özellikle sakatlıklarım konusunda Galatasaray, benden pek memnun değildi. Ancak sezon başındaki başarılı performansımdan dolayı beni tutmak istediler. Ben iyiydim ve takım da iyiydi, bu yüzden kaldım. Teknik Direktör Okan Buruk sözleri gayet açıktı, "İyiysen oynarsın". Ve o zamandan beri düzenli oynuyorum."

  • Bu sezon en çok forma giyen üçüncü Galatasaray oyuncususun (tüm müsabakalarda 2130 dakika). Bu başarıyı nasıl açıklıyorsunuz?

    "Bir sır yok. Bunların hepsi günlük olarak gösterdiğim çabalar. Ve taraftarlar bunu biliyor. Sahadayken yüzde 100'ümü verdiğimi görüyorlar. Asla hile yapmam. Aynı sakatlıkları tekrarlamamak, sık sık sakatlanan bir basmakalıp oyuncuya dönüşmemek için her şeyi yapıyorum. Ben hep aynı şekilde çalışırım. Benim için çok iyi gidiyor. Birçok maçım var. İyi performans gösteriyorum."

  • 28 Ekim 2022 ile 11 Mart 2023 tarihleri arasında ligde arka arkaya 14 galibiyet serisi yakaladınız. Bu serinin sırrı neydi?

    "Doğru zamanda nasıl gol atacağımızı ve maçın kırılma anlarını nasıl yöneteceğimizi biliyorduk. Rakip takım zorluk çekerken baskı yaptık ve sonrasında önde olduğumuz zaman bize gol atmak çok zor oluyordu. Ligin en iyi savunmasına sahibiz"

  • Galatasaray ile Haziran 2025'e kadar sözleşmen var. Kulüpte ulaşmak istediğin hedefler neler?

    "Sezon sonunda şampiyon olmak. Bütün kulübün hedefi bu. Bu şampiyonluğu taraftarlara getirmek istiyoruz. Bunu fazlasıyla hak ediyorlar."

     

  • Galatasaray dışında Fransa Milli Takımı da hedeflerin bir parçası mı?

    "Fransa Milli Takımı, her oyuncu için çok büyük önem taşımaktadır. Ama kulübüme odaklanmaya devam edeceğim. Çünkü milli takıma odaklanırsam, bir noktada beni yavaşlatabilir. Çağrılmazsam üzülürüm. Bu yüzden kulübümle ilgili olan her şeyin yolunda gitmesini tercih ederim. Ve bir gün çağrılırsam, çok mutlu olurum."

     

  • Sonraki hedefiniz 5 Büyük lig mi?

    "Evet. Süper Lig, bana çok şey kattı ve deneyim kazanmamı sağladı. Ama her zaman daha yükseği hedeflemek lazım. En iyi olmak için en iyilerle oynamalısınız. Bu yüzden daha iyi bir lige geri dönmek hedeflerimden biri. Hedeflerim için bunu yapmam gerekecek."

  • Peki "olmak istediğin oyuncu" ne olurdu?

    "Avrupa’nın 5 büyük liginden tanınan modern ve eksiksiz bir sağ bek olmak istiyorum. Şu an Türkiye'de gösterdiğim performansı aynı seviyede tekrarlayabilirsem, insanlar bana aynı gözle bakmayacak. Ama her şeyden önce ilerleyebileceğim ve gelişebileceğim bir projeye odaklanıyorum."

  • Hangi ligler seni en çok cezbediyor? Özellikle biri var mı?

    "Evet. Premier League. Birçok oyuncu için bu bir hayal. Agresif bir oyuncu olarak benim profilime uyan bir lig olduğunu düşünüyorum. Bundesliga'da da bekler, İngiltere'deki gibi kontra atak yapıyor. İleri giden, savunma ve mücadele yapan oyuncular var. Bunu seviyorum ve en iyi performans gösterdiğim yer orası. İyi bir defans oyuncusuyum, bu seviyede kendimi çok geliştirdim. Ancak kaçırdığım istatistikler olsa bile (25 maçta 2 asist) iyi bir kontra atak oyuncusu olabilirim. Sezon bitmeden bunları artırmak istiyorum. Bu benim kişisel hedeflerimden biri."

     

  • Son Süper Lig güncellemesi itibariyle piyasa değerin 11 milyon €’ya çıktı. Bu da seni en değerli 6. Fransız sağ bek yapıyor. Bunu göz önünde alırsak Fransa Milli Takımı ile Euro 2024'te yer alma şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

    "Her şey gelecek sezon oynayacağım lige ve benim için nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak. Ama kendime hiçbir şeyi yasaklamıyorum. Sınırım yok. İmkansız olduğunu düşünmüyorum. Futbolda her şey mümkün." (Transfermarkt)

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