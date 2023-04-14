Bu sezon en çok forma giyen üçüncü Galatasaray oyuncususun (tüm müsabakalarda 2130 dakika). Bu başarıyı nasıl açıklıyorsunuz?

"Bir sır yok. Bunların hepsi günlük olarak gösterdiğim çabalar. Ve taraftarlar bunu biliyor. Sahadayken yüzde 100'ümü verdiğimi görüyorlar. Asla hile yapmam. Aynı sakatlıkları tekrarlamamak, sık sık sakatlanan bir basmakalıp oyuncuya dönüşmemek için her şeyi yapıyorum. Ben hep aynı şekilde çalışırım. Benim için çok iyi gidiyor. Birçok maçım var. İyi performans gösteriyorum."