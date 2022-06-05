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Saç modeliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte kişilik analizi

Saç modeliniz kişiliğinizi ele veriyor!

Hayatta yaptığımız her seçim hakkımızda ufak tefek de olsa ipuçları veriyor! Saç modeli de onlardan biri... İşte saç modeline göre kişilik analizi!

05.06.2022 - 06:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Saçlarınızı genelde at kuyruğu yapan biri misiniz, yoksa doğal bırakmayı tercih edenlerden mi? Düz saçlarla mı, havalı buklelerle mi kendinizi iyi hissedersiniz? Cevabı biliyorsanız işte saç şekline göre karakter analizi...

    KIVIRCIK SAÇLAR

    Bukleler eğlenceli ve kaygısız bir birey olduğunuz anlamına geliyor. Saçınızın her zaman simetrik ve mükemmel görünmesi sizi rahatsız etmiyor. 

  • DÜZ SAÇLAR

    Saçınızı çok fazla düzleştiriyorsanız mükemmeliyetçisiniz demektir. Başarabileceğinizin en iyisini yapmayı istiyorsunuz. Ayrıca kontrol sahibi olmayı sevdiğinizi de söyleyebiliriz.

  • UZUN VE HAFİF DALGALI

    Saçlarınızı uzun ve dalgalı kullanmak, çabasız ve karizmatik bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteriyor. İnsanların sizin hakkınızdaki düşünceleriyle ilgilenmiyorsunuz. Ancak, zaman zaman utangaçsınız ve güvenlik duygusundan hoşlanıyorsunuz.

  • AT KUYRUĞU

    Şık bir at kuyruğu, cesur ve baskın bir karakter olduğunuz anlamına gelebiliyor. İnsanlara kimin patron olduğunu göstermekten korkmuyorsunuz. Sıkı, düz bir at kuyruğu aynı zamanda hırslı olduğunuz anlamına geliyor.

  • BOB SAÇ KESİMİ

    Omuz hizası uzunluğundaki saçların boylarına kesim esnasında doğal bir bombe verilerek dinamik ve hacimli görünmesini sağlayan bob saç kesimi, zarif ve şık görünmenin basit anahtarlarından. Eğer bu saç modelini tercih ediyorsanız hırslı ve çalışkan bir birey olduğunuzu söyleyebiliriz. Siz profesyonel bir duruş sergilemekten gurur duyuyorsunuz.

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