Türkiye, kara kutular için Almanya ve Fransa ile yazıştı... Kara kutu analizlerine ne kadar para ödeniyor? 1 ay sonra çıkacak ön raporda neler anlatılacak? Uçağın bakımları zamanında yapıldı mı? Pilotların durumları ne? Uçağın enkazı nereye çekilecek? Pegasus'a ait uçağın sert iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları... Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

HABERTÜRK, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı uçak kazasıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtlarını araştırdı.

Tek tek sıralayalım:

– Kazaya ışık tutacak “kara kutu” olarak adlandırılan CDR ve FDR için Fransa ve Almanya ile yazışma yapıldı. Bu ülkelerden gelecek yanıta göre “kara kutu” analize gönderilecek. Fransa iş birliğine daha yakın görülüyor.

- 1 ay içinde çıkması beklenen ön raproda, “kazanın oluş şekli” anlatılacak. Gerekçenin ortaya konulduğu, ayrıntılı analizler ile benzer kazaların yinelenmemesi için “önerileri” içeren rapor için 1 yıl kadar beklenecek. Uçağın enkazı kısa süre içinde Sabiha Gökçen’deki bir hangara çekilecek. Enkaz, 7-8 yıl koruma altında tutulacak.

Kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet enkaz alanına geldi.

– Çalışmalar kapsamında pist, pilotların durumları, uçağın bakım-onarım periyotları da inceleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı.

ABD’LİLER BÖLGEDE

Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgeye gönderildi. ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 5 kişilik bir heyet İstanbul’a geldi. ABD’liler, bölgede ve uçakta inceleme yapıyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Peki, kazayla ilgili olarak ne yapılıyor, hangi adımlar atılıyor? Bundan sonra ne olacak? HABERTÜRK, bu soruları yetkililere yöneltti.

İşte yanıtlar:

SAVCILIK İFADELERİ ALIYOR: Savcılık, kazayla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında hava trafik kontrolörleri, ilgili amirler ve meydan müdürünün ifadeleri alındı. Bazı yetkililer de ifade için çağrıldı.

KARA KUTU: Kazaya ışık tutacak “kara kutu” olarak adlandırılan CDR ve FDR için Fransa ve Almanya ile yazışma yapıldı. Bu ülkelerden yanıt bekleniyor. Gelecek yanıta göre “kara kutu” analize gönderilecek. Bu konuda Fransa iş birliğine daha yakın görülüyor.

PARA ÖDENMİYOR: Uzmanlar, “kara kutu” analizlerini yapan ülkeye herhangi bir para ödenmediğini söyledi.

1 AY İÇİNDE: Kazaya ilişkin ön raporun, 1 ay içinde çıkması bekleniyor. Ön raporda hava koşulları (şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu),pistin durumu hakkında bilgi verilecek. “Kazanın oluş şekli” aşama aşama ayrıntılı olarak anlatılacak.

1 YIL KADAR SÜREBİLİR: Kazanın gerekçesinin ya da nedeninin ortaya konulduğu, ayrıntılı analizler ile benzer kazaların yinelenmemesi için “önerileri” içeren rapor için 1 yıl kadar beklenecek.

PİST DE PİLOTLAR DA İNCELENECEK: Çalışmalar kapsamında pist, kısaca RESA adı verilen 90 metrelik pist sonu emniyet alanı, pilotların durumları, uçağın bakım ve onarım süreçleri, hava trafik kontrollerinin yaklaşımları ve kararları da tek tek incelemeye tabi tutulacak.

ENKAZ NEREYE KALDIRILACAK?

Uçağın enkazı kısa süre içinde Sabiha Gökçen’deki bir hangara çekilecek. Enkaz, 7-8 yıl koruma altında tutulacak. Kazayla ilgili hukuki tüm işlemlerin tümüyle sonuçlanması için enkaz koruma altında olacak.