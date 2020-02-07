Tarihin en ölümcül uçak kazaları

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini dakikalar içinde tamamlayacağı PC2193 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı 5 Şubat akşamı 18.30 sularında pistten çıktı. Savrulan ve 3 parçaya ayrılan uçakta 6 mürettebat 177 yolcu bulunuyordu. Yolculardan 3'ü hayatını kaybederken kazanın nedeni ile ilgili incelemeler de sürüyor. Hava koşullarına rağmen inişin gerçekleşmesi nedeniyle kule ile pilotun hatasından söz edilirken pistteki eksikliklere de dikkat çekiliyor. Kazayı değerlendiren uzmanlar ise "Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır" sözünü hatırlatıyor. Havacılık tarihi, bu sözü doğrulayan çok sayıda ölümcül kazayı barındırıyor. Son 10 yıldaki kazalara bakıldığında ise 2017 yılı havacılık tarihinin en az can kaybının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı da en güvenli yıllardan biri olarak ifade edildi.
SON 10 YILDAKİ KAZALAR
2019: Aviation Safety Network'ün (Havacılık Güvenlik Ağı) verilerine göre 86 kazada 257 kişi hayatını kaybetti. Her 5.58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza yaşandı. Bu istatistikler uzmanlarca "ticari havacılık için en güvenli yıllardan biri" olarak yorumlandı.
2018: 15 uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. 29 Ekim'de Malezya'dan havalanan akıbeti sır olan Lion Air'a ait uçakta 189 kişi hayatını kaybetti.
2017: 10 uçak kazasında 44 kişi yaşamını yitirdiği bu yıl uçak kazalarında en az can kaybının yaşandığı yıl oldu. En ölümcül kaza yılın son gününde yaşandı. 31 Aralık 2018'de 12 yolcu hayatını kaybetti.
2016: 19 ölümlü kazada toplam 325 kişi yaşamını yitirdi. Kolombiya'daki kazada 76 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'nın Chapecoense takımı futbolcuları da bu uçaktaydı. Kazada 2'si futbolcu 5 kişi kurtuldu.
2015: 16 uçak kazasında 560 yolcu yaşamını yitirdi. En ölümcül kaza Mısır açıklarında 224 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza oldu.
2014: Havacılık tarihinin en ölümcül dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti; 21 kazada 990 kişi hayatını kaybetti.
2013: 29 ölümlü kazada toplamda 265 kişi yaşamını yitirdi.
2012: 23 ölümlü kazada 477 kişi hayatını kaybetti.
2011: 28 ölümcül kaza yaşandı. Toplamda 507 kişi hayatını kaybetti.
2010: Toplamda yaşanan 29 ölümlü kazada 831 kişi hayatını kaybetti. Bu sene ölümlü kazaların yüzde 20'ye yakını Afrika kıtasında yaşandı.
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