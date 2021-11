ŞABAT NEDİR?

Şabat kelimesi Yahudilerin dini dinlenme günüdür. Yani bu dinlenme günü de Cumartesi günüdür. Her Cumartesi Yahudiler için Şabat günüdür. Yani Yahudiler bu gün dinlenir. Bu kavram da onlara için önemlidir. Her daim ibadet gibi bu görev de her hafta bir kere yerine getirilir.

YAHUDİLİKTE ŞABAT NE ANLAMA GELİR?

Yahudilikteki şabat Tanrı ile yakından alakalıdır. Yahudiliğe göre Tanrı evreni altı günde yaratmış ve bir gün de dinlenmiştir. Bu nedenle de Yahudiler her Cumartesi dinlenmeyi tercih eder.