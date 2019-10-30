Sabancı Holding'in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx'in, dijital dönüşüm operasyonlarını yönetmek üzere yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs'ün açılışını gerçekleştirdi.

Merkezde, büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacağı kaydedildi.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul’un göbeğindeki en değerli arazilerini SabancıDx Dijital Kampüs'e dönüştürdüklerini ve bunun teknolojiye ve dijitalleşmeye verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

'TÜM TOPLULUĞU BİRLEŞTİRİYOR'

Alper, "Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart" ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding CEO'su, verinin tüm şirketlerin can damarı olduğunu ve veriye dayalı kararların rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör olduğunu aktararak, "Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak" dedi.

Sabancı Topluluğu'nun ötesinde Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar atacaklarına dikkat çeken Cenk Alper, "SabancıDx Dijital Kampüsümüzde farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz. Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için sanayi ve üniversite işbirliğinin gücüne her zaman inandık. Sabancı Üniversitesi’nin de bu kampüste yerini almasıyla akademi, iş dünyası ve tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşacak" değerlendirmesinde bulundu.

'FİKİR ÜRETİMİ YAPILACAK'

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs'ü hayata geçirdiklerini belirterek, merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatıldığını söyledi.

Startup kültürünü kampüsün tam merkezine yerleştirdiklerini anlatan Aydın, "Startup dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Startup programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, startuplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar’da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde üniversite işbirliğiyle inovatif ürünler üzerine çalışarak endüstri-üniversite harmanlamasını da en yukarı taşıyacağız" dedi.

Aydın, bu modelin dünyanın alışkın olduğu bir model olduğunu aktararak, "Tüm dünya bu modelin ekonomik katkısına Silikon Vadisi’yle şahit oldu. SabancıDx Dijital Kampüs'te yarattığımız sanayi, üniversite ve startup iş birlikteliklerinin sihirli bir karışım olduğuna ve Türkiye'nin ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz" diye konuştu.

GELİRLERİN YÜZDE 25'İ YENİ TEKNOLOJİDEN

Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini, yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.

Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracaklarını belirten SabancıDx Genel Müdürü, "Araştırma ve ürün geliştirme işimizin merkezinde yer aldığı için İzmit'te bulunan Ar-Ge merkezimizi de kampüs içine taşıdık. Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7'si oranında yatırım yapacağız" dedi.

Hali hazırda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere toplam 74 analitik proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Aydın, "Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer yaratacağımızı öngörüyoruz. SabancıDx olarak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir gelir artışı bekliyoruz" bilgisini paylaştı.

Aydın, SabancıDx Dijital Kampüs'ün Sabancı Holding bünyesinde olmayan şirketlerin de buluşabildiği, startuplarla tanışabildiği, ortak ürünlerin geliştirildiği, tüm paydaşları bir araya getiren şehrin içinde ama doğayla iç içe bir ekosistem olduğunu anlattı.

Burak Aydın, yarısı mühendis olmak üzere yaklaşık 250 çalışanları için daha özgür bir iş ortamı hazırladıklarını ve farklı fikirlerin her zaman dinlendiği, çeşitliliğin önemsendiği bir kampüs düzeni oluşturduklarını anlattı.