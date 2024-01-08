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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı

        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı

        Bu yıl 'Su Krizi' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde, Türkiye'den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, başarılı oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Hulst ile yaratıcı yapımcı ve senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:31
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        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması
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        Bu yıl 50. yaşına giren Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın dereceye giren filmlerini belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

        Alin Taşçıyan
        Alin Taşçıyan

        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde; Türkiye’den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, başarılı oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Kokopelli Şehirde kurucularından Yasemin Kırkağaçoğlu bulunuyor.

        Tilbe Saran
        Tilbe Saran

        Türkiye’den ve uluslararası alandan önemli isimleri bir araya getiren Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın bu seneki kanaat önderi ise Dünya Bankası Grubu (WBG) Connect4Climate (C4C) Küresel Ortaklık Programı’nın Yöneticisi Giulia Camilla Braga olmuştu.

        Nilay Örnek
        Nilay Örnek

        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması; gezegenimizi tehdit eden su krizinin önemine vurgu yapmak ve insanlığı bekleyen sorunlara ayna tutmak amacıyla “Su Krizi” teması ve “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleşiyor. Jüri üyelerinin seçimleriyle dereceye giren filmlerin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Ocak Çarşamba akşamı Sabancı Center’da düzenlenecek

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        #Sabancı Vakfı
        #Kısa Film
        #Salih Bademci
        #Sinem
        #film
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