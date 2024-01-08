Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı

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Bu yıl 50. yaşına giren Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın dereceye giren filmlerini belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

Alin Taşçıyan

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın jürisinde; Türkiye’den film eleştirmeni Alin Taşçıyan, başarılı oyuncular Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel yer alıyor. Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise Gazeteci Nilay Örnek, Mimar Özgül Öztürk ve Kokopelli Şehirde kurucularından Yasemin Kırkağaçoğlu bulunuyor.

Tilbe Saran

Türkiye’den ve uluslararası alandan önemli isimleri bir araya getiren Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nın bu seneki kanaat önderi ise Dünya Bankası Grubu (WBG) Connect4Climate (C4C) Küresel Ortaklık Programı’nın Yöneticisi Giulia Camilla Braga olmuştu.

Nilay Örnek

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması; gezegenimizi tehdit eden su krizinin önemine vurgu yapmak ve insanlığı bekleyen sorunlara ayna tutmak amacıyla “Su Krizi” teması ve “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleşiyor. Jüri üyelerinin seçimleriyle dereceye giren filmlerin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Ocak Çarşamba akşamı Sabancı Center’da düzenlenecek