Sabancı Üniversitesi bahara Fazıl Say ile 'merhaba' dedi

Sabancı Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf olarak düzenlediği sakura etkinliğinin ikincisini 12 Nisan'da gerçekleştirdi.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen sakura ağaçlarının süslediği etkinlikte yaratılan kaynakla, bu yıl da "Geleceğe Söz Ver Burs Programı” kapsamında, Sabancı Üniversitesi'nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlandı.

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Fazıl Say'dan unutulmaz müzik ziyafeti

Etkinliğin gündüz programına eşlik eden DJ performansını Hey Douglas, Bir Adım Var Vakfı ve Koto konseri takip etti.

Dolu dolu bir günün ardından dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Sabancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen gala konserinde, misafirlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.