Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Sabancı Üniversitesi bahara Fazıl Say ile 'merhaba' dedi

        Sabancı Üniversitesi bahara Fazıl Say ile 'merhaba' dedi

        Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü, ikinci sakura etkinliğine ev sahipliği yaptı. 12 Nisan'da gerçekleştirilen 'Geleceğe Söz Ver' sakura etkinliğinin ardından düzenlenen gala konserinde ise ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say misafirlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabancı Üniversitesi bahara Fazıl Say ile 'merhaba' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sabancı Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf olarak düzenlediği sakura etkinliğinin ikincisini 12 Nisan'da gerçekleştirdi.

        Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen sakura ağaçlarının süslediği etkinlikte yaratılan kaynakla, bu yıl da "Geleceğe Söz Ver Burs Programı” kapsamında, Sabancı Üniversitesi'nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlandı.

        Fazıl Say'dan unutulmaz müzik ziyafeti

        Etkinliğin gündüz programına eşlik eden DJ performansını Hey Douglas, Bir Adım Var Vakfı ve Koto konseri takip etti.

        Dolu dolu bir günün ardından dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Sabancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen gala konserinde, misafirlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        "Evimin önüne çöp attın" cinayeti! Katil komşu konuştu!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Lemina 'ortaya' ilaç oldu!
        Habertürk Anasayfa