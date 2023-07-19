Sabancı'nın damadına hırsızlık şoku!

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İstanbul Beşiktaş'ta oturan iş insanı Koray Helvacıoğlu, iş gezisi için gittiği yurt dışından döndüğünde hırsızlık şoku yaşadı. Helvacıoğlu, döndüğü evin içerisinin darmadağın olduğunu gördü.

3 MİLYONLUK HIRSIZLIK

Hırsız veya hırsızlar tarafından soyulduğunu anlayan Helvacıoğlu, olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Polise şikayette bulunan Helvacıoğlu, evinde yaklaşık 3 milyon değerinde eşyasının çalındığını belirtti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının ne zaman saat kaçta olduğunu tespit etmek için güvenlik kamera görüntüler incelenmeye başlandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

BOŞANMA DAVALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sabancı ailesinin damadı olan Koray Helvacıoğlu ile eşi Gizem Sabancı arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik geçen yıl boşanma davasıyla mahkemeye yansımıştı. Yaşanan bu süreç gündemde günlerce yer almıştı.