Sabah namazı Müslüman kişilere 5 vakit farz olan namazların ilkidir. Güneş doğmadan önce, imsak vaktinde kılınan farz olan sabah namazı da diğer farz namazlar gibi ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekâttır? Sabah namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir?
Sabah Namazı Kaç Rekâttır?
Günün ilk namazı olan sabah namazı 2 rekât sünnet, 2 rekât farz olmak üzere toplam 4 rekât olarak kılınır.
Sabah Namazı Ne Zaman Kılınır?
Günün ilk olarak kılınan namazı olan sabah namazı, güneş doğmadan önce kılınan farz bir namazdır. Sabah namazı imsak vaktinde de kılınabilir. Sabah namazının vakti, imsak ile başlar ve güneşin doğması ile biter ancak mezheplere göre farklılık gösterirken Hanefi mezhebine göre hafif ışıyıncaya kadar bırakmak, Şafii mezhebine göre ise erken, karanlık iken kılmak faziletlidir. Ayrıca sabah namazının farzında zammı sureleri uzun olarak okumak daha faziletlidir.
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?
Sabah Namazının İki Rekât Sünneti
Sabah namazında ilk olarak 2 rekât namaz için "Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.
Sabah Namazının İki Rekât Farzı
2 rekât sünnet namazının ardından "Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz "Allahu Ekber" deriz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız.
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