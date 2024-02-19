Sabah kahvaltıda ne hazırlasam diyenler için: Kıymalı kaşarlı ekmek pizzası tarifi

Hazırladığınız ekmeği önceden ısıttığınız fırına koyun ve kızarana kadar 6-8 dakika kadar pişirin. Ekmekler kızardıktan sonra fırından çıkarın.

Kaşarı bir kapta rendeleyin ve yarısını pişirdiğiniz ekmeğin her yerini saracak şekilde üzerine serpin ve fırına atıp 4-6 dakika peynir eriyene kadar pişirin. Fırından çıkartıp bir kenara alın.