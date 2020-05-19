Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.'' çağrısının ardından Türk bayraklarıyla donatılan balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
TÜM STATLARDA İSTİKLAL MARŞI ÇALINDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA TEK SES TEK NEFES
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.
Benzer tablolar bu akşam saat 19.19'da yaşandı. Balkon ve pencerelerden Türk bayrakları açan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.
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