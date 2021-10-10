S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'si bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri

FORMULA 1 PROGRAMI

8 Ekim Cuma günü pilotlar sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında antrenman yapacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek.

9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında üçüncü antrenman seansının ardından 15:00-16:00 saatleri arasında sıralama turları atılacak.

10 Ekim tarihinde saat 15:00-17:00 saatleri arasında ise Formula 1 Türkiye Grand Prix'in gerçekleştirilecek. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak.

S SPORT YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2021

14:00 Formula 1 Türkiye Sıralama

15:00 Dünya Kupası 2022 Özetler

16:00 3. Lük Maçı Uluslar Ligi

18:00 Milwaukee - Brooklyn NBA Pre-Season

19:45 Formula 1 Türkiye

21:45 Final Uluslar Ligi

00:00 Dern - Rodriguez UFC Dövüş Gecesi

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6