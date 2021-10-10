Formula 1 yarışı saat kaçta? F1 ne zaman hangi kanalda? #TurkishGP

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak!

BÜYÜK YARIŞ BUGÜN 15.00'TE

YAYIN: S Sport 2

HAVA DURUMU: Parçalı bulutlu / Yağmurlu

İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.

2 PUAN FARK VAR

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor. 7'si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor.

Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

3 İSİM İLK KEZ

Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti'nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMİLTON

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor. Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

HAMİLTON REKOR KIRDI

POLE POZİSYONU BOTTAS'IN

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu. Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi. İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

11. SIRADAN BAŞLAYACAK

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarışta ilk cepten start alacak.

VERSTAPPEN İKİNCİ CEPTE

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti. Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, Bottas ile ilk çizgiyi paylaşacak. Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

YARIŞIN ANAHTARI: POLE POZİSYONU

Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.

Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.

Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel, 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber ve geçen yılın en hızlı tur atan ismi Lance Stroll, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

SIRALAMA TURLARI

Türkiye Grand Prix'sinde saat 15.00'te başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:

Sürücü Takım Süre 1 Süre 2 Süre 3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.24.585 1.23.082 1.22.868 2 Valtteri Bottas Mercedes 1.25.047 1.23.579 1.22.998 3 Max Verstappen Red Bull 1.24.592 1.23.732 1.23.196 4 Charles Leclerc Ferrari 1.24.869 1.24.015 1.23.265 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.24.704 1.23.817 1.23.326 6 Fernando Alonso Alpine 1.25.174 1.23.914 1.23.477 7 Sergio Perez Red Bull 1.24.963 1.23.961 1.23.706 8 Lando Norris McLaren 1.25.138 1.24.642 1.23.954 9 Lance Stroll Aston Martin 1.25.511 1.24.601 1.24.305 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.25.409 1.24.054 1.24.368 - - - - - 11 Sebastian Vettel Aston Martin 1.25.787 1.24.795 12 Esteban Ocon Alpine 1.25.422 1.24.842 13 George Russell Williams 1.25.417 1.25.007 14 Mick Schumacher Haas 1.25.555 1.25.200 15 Carlos Sainz Ferrari 1.25.177 - - - - - 16 Daniel Ricciardo McLaren 1.25.881 17 Nicholas Latifi Williams 1.26.086 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.26.430 19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.27.525 20 Nikita Mazepin Haas 1.28.449

KİM NE DEDİ?

HAMİLTON: Pist, tutuş açısından kesinlikle harika. Ancak yağmur nedeniyle hala nemli bölgeler vardı ve lastiklerin ısınması zaman aldı. Burada geçiş kolay değil. Hepimiz aynı lastikle yarışa başlayacağız, üst sıralara yükselmenin zor olacağını düşünüyorum. Arkadaki düzlük oldukça uzun, neler yapabileceğimize bakacağız. Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara heyecanlı bir yarış izletiriz.

BOTTAS: Hamilton minimum cezayı aldı, ben ilk sıradayım. Kendi yarışıma odaklanacağım ve iyi bir tempo yakalamaya çalışacağım.

VERSTAPPEN: Düzlüklerde biraz zaman kaybettik, bunu düzeltmemiz gerekecek. Pist çok eğlenceli, özellikle de 8. virajda. Ancak lastik aşınması da çok yüksek. Havanın nasıl olacağını ve yarışta ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz.

PUAN DURUMU

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

TAKIMLARDA KIYASIYA RAKBET

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103