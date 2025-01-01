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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ryan Kent için flaş transfer iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

        Ryan Kent için flaş transfer iddiası!

        Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. İskoç oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:28
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          Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Ryan Kent için transfer gelişmesi yaşandı.

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          RANGERS'A DÖNEBİLİR

          İskoçya basınında yer alan habere göre; Rangers, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katabilir.

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          Haberde İskoç ekibinin Kent'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edeceği ve sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunduğu yazıldı.

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          GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

          Rangers'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtilirken, İngiliz oyuncunun da eski takımına imza atmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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          Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istediği performansı sahaya yansıtamayan Ryan Kent ile sarı lacivertli takım yollarını ayırmıştı.

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          OYUNCUNUN PERFORMANSI

          Sarı lacivertli takıma bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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