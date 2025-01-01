Ryan Kent için flaş transfer iddiası!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. İskoç oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Ryan Kent için transfer gelişmesi yaşandı.
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RANGERS'A DÖNEBİLİR
İskoçya basınında yer alan habere göre; Rangers, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katabilir.
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Haberde İskoç ekibinin Kent'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edeceği ve sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunduğu yazıldı.
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GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Rangers'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtilirken, İngiliz oyuncunun da eski takımına imza atmaya sıcak baktığı kaydedildi.
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak istediği performansı sahaya yansıtamayan Ryan Kent ile sarı lacivertli takım yollarını ayırmıştı.
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OYUNCUNUN PERFORMANSI
Sarı lacivertli takıma bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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