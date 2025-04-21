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        Haberler Dünyadan Ryan Gosling 'Star Wars' kadrosuna girdi - magazin haberleri

        Ryan Gosling 'Star Wars' kadrosuna girdi

        En son 'Barbie' ve 'The Fall Guy' filmleriyle ses getiren Ryan Gosling, Mayıs 2027'de vizyona girmesi planlanan yeni 'Star Wars' filminde rol alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:38
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        'Star Wars' kadrosuna girdi
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        Ryan Gosling, 'Star Wars' dünyasına girmeye hazırlanıyor. En son 'Barbie' ve 'The Fall Guy' filmleriyle ses getiren oyuncu, Mayıs 2027'de vizyona girmesi planlanan 'Star Wars: Starfighter' için yönetmen Shawn Levy ile güçlerini birleştirecek. Bu sonbaharda yapımına başlanması planlanan film, 2019'da vizyona giren 'Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nden yaklaşık beş yıl sonra geçecek, ancak bağımsız bir film olarak Skywalker hikâyesinin dışında yer alacak.

        'The Fall Guy' (2024)

        'Star Wars' serisini çeken Lucasfilm'den yapılan açıklamada, "Film, ekranda keşfedilmemiş bir zaman diliminde geçen, yeni karakterlerin yer aldığı tamamen yeni bir macera" denildi. Filmin detayları cuma günü Japonya'da düzenlenen bir hayran etkinliği olan Star Wars Celebration'da duyuruldu. Seyircilere Ryan Gosling'in çocukluğunda kullandığı Star Wars temalı nevresim takımının fotoğrafı gösterildi. Gosling, seyricilere, "Filmini hiç görmeden önce 'Star Wars' hakkında rüya gördüğünü" söyledi.

        'Barbie' (2023)

        Yeni film hakkında konuşan Gosling, "Senaryo çok iyi, hikâye çok fazla macera, çok fazla duygu ve orijinal karakter içeriyor. Evrenin belki de görmediğimiz bir tarafına ışık tutmak için bir fırsat" dedi.Daha önce 'Deadpool & Wolverine'in yönetmenliğini yapan Shawn Levy, filmin Star Wars'un tüm eğlencesine sahip olacağını ancak bunun “yeni ve orijinal yollarla” yapılacağını söyledi.

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        #Ryan Gosling
        #star wars
        #sinema
        #film

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