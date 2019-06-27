Yıldız futbolcunun kariyeri dışında hayatı sosyal medyada gündem olan Ryan Babel'in biyografisini sizler için derledik. Ülkemizde Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta başarılı futboluyla akıllarda kalmıştı. Peki Ryan Babel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ryan Babel'in kariyeri ve hayatı...

KARİYERİ

Ryan Guno Babel (d. 19 Aralık 1986, Amsterdam),Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcudur. Kanat mevkinde görev alan Babel, Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giymektedir. Sağ ayağını kullanmaktadır. Hem Santrafor, hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilmektedir. 2005'ten beri millî takım forması da giymektedir. 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İngiliz hakem Howard Webb'in Manchester Unitedlı forma ile fotoğrafını paylaştığı için Liverpool'dan 1899 Hoffenheim'a gönderilmiştir.

İlk yılları

Babel 19 Aralık 1986'da Bijlmermeer, Amsterdam'da dünyaya geldi. Genç yaşlarda ise futbola başladı. Ruud Gullit ve Frank Rijkaard'ı yetiştiren Hollanda'da doğdu ve bu oyuncuları idol olarak gördü. Babel futbola ise S.V Diemen'de 1992 yılında resmen başladı.1994 yılında ise Fortius takımına transfer oldu. Bu takımda hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Babel, 1998 yılında ise AFC Ajax seçmelerine katıldı. İlk turda seçmeleri geçmeyi başaran Babel, diğer turları ise geçemedi. Bir yıl boyunca kulüpsüz kalan Babel, bu süreçte çalışmalarına devam etti ve 1998 yılında ise antrenmanlara çağrıldı ve Ajax'a transfer oldu. 1999-2000 sezonunda ise D1 takımında mücadele etti. Buradan yükseldikten sonra ise sıtasıyla C1, B1 ve A1 takımlarında forma giyen Babel, ilk profesyonel kontratını ise Ocak 2004'te imzaladı.

Ajax



2003-2004

Alt kategorilerde takımın forveti olan Babel, Wesley Sneijder ile o dönemlerde en çok dikkat çeken isim oldu. 1 Şubat 2004'te yani 17. yaşını kutlamasından yalnızca yarım ay sonra, Ajax koçu Ronald Koeman Babel ile konuşarak A takım idmanlarına aldı. Bu gelişmeler üzerine ADO Den Haag maç kadrosuna da dahil olan Babel Ajax'ın kendi evinde 4-0 kazandığı Eredivisie maçında forma giydi. Ajax o sezon Hollanda ligi şampiyonluğu konusunda emin adımlarla ilerlese de Babel süre alamadı. O sezon AFC Ajax ile ilk şampiyonluğunu da yaşadı. Haziran 2003'te ise takımıyla yeni bir sözleşme imzaladı.

2004-2005

Yeni sezona Hollanda Süper Kupası'nda 2-1 kazanılan PSV maçında galibiyet golünü getiren isim olarak başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3.ön eleme turunda Brøndby maçlarında ger iki ayakta da gol attı ve takımını gruplara taşıyan isim oldu. İlk Forma giydiğinden 9 ay sonra 20 Kasım 2004'te Babel ilk resmi lig golünü BV De Graafschap takımına 5-0 kazanılan maçta attı.

2005-2006

2005-06 sezonunda ise daha zor bir sezon geç,ren Babel, sadece 2 lig golü atabildi. Ancak o süreçte millî takımla oynamaya devam etti ve Kasım ayında İtalya'ya karşı 2. millî golünü attı. Sezon sonuna kadar zaman zaman şans bulamayan Babel, sezon sonunda ise Hollanda Kupası final müsabakasında PSV karşısında 2. yarıda oyuna dahil oldu.

2006-2007

Babel Mart 2007'de.

Babel 2006-07 sezonuna da PSV'yi 3-1 yenerek Hollanda Süper Kupası ile başladı. Babel sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çekti ve Arsenal ve Newcastle United gibi takımların transfer listesine girmeyi başardı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Tüm transfer spekülasyonlarına rağmen Babel, 2 Şubat 2007 tarihinde Ajax ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mayıs ayında ise bir Hollanda Kupası daha kazandı. AZ Alkmaar ile oynanan final maçı penaltılara gitti ancak Babel 120. dakikada oyundan alındığı için atış kullanamasa da takımı galip geldi.

Liverpool



2007-2008

Sezon sonunda birçok kulüpten teklif alan Babel için, Liverpool tarafından £14 milyon gibi yüksek bir bedel ile kulübe teklif yapıldığı iddia edildi. 12 Temmuz'da ise Liverpool ve Ajax'ın £11.5 milyon bedel ile anlaştığı açıklandı ve Liverpool'da 13 Temmuz'da oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 13 Temmuz'da ise Yossi Benayoun ile birlikte forma yarışına gireceği iddia edildi. Babel yeni kulübünde "19" numaralı formayı aldı. İlk maçına ise 17 Temmuz'da SV Werder Bremen ile oynanan dostluk maçında çıktı. Lisansının çıkmasının ardından Barclays Asya Kupası 2007'de oynama şansı olsa da ufak problemler nedeniyle forma giyemedi ancak bu problem Portsmouth ile oynanan final karşılaşmasında çözüldü.

Babel ilk Premier League maçına ise Aston Villa karşısında oyuna sonradan girerek çıktı. Bir sonraki hafta ise kendi evinde yani Anfield'daki ilk maçına Chelsea karşısında sonradan dahil oldu ancak takımı mağlup oldu. 1 Eylül'de ise ilk golünü Derby County maçında attı. Babel ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü ise 6 Kasım tarihinde 8-0 gibi bir skor ile Şampiyonlar Ligi tarihine geçen Beşiktaş J.K. maçında sonradan girerek attı.Oyuna girmesiyle Hakan Arıkan'ın koruduğu kaleye 2 gol atan Hollandalı futbolcu, Harry Kewell'ın ortasıyla hat-trick yaptı. Bu maçın ardından ise Şampiyonlar Ligi maçında Olympique de Marseille ağlarına takımının 4. golünü attı. Babel Arsenal FC ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de oyuna sonradan girdi ve takımına penaltı kazandırdı ve bu penaltıyı gole çevirdi. Liverpool maçı 4-2 (5-3 genel averaj) ile kazandı. Yarı final maçında da Chelsea karşısında oyuna sonradan girip gol atan Babel, takımının uzatmalarda 3-2 kaybetmesine engel olamadı.

2008-2009

13 Eylül 2008 tarihinde Babel Liverpool'un 2-1 kazandığı Manchester United maçında sonradan dahil oldu ve o sezon kendi adına ilk lig golünü attı. 2. golünü ise Liverpool'un 5-1 kazandığı Newcastle United maçında 28 Aralık'ta attı.

2009-2010

20 Eylül 2009'da ise West Ham maçında Dirk Kuyt'ın yerine oyuna dahil oldu. 2-2 devam eden maçta Babel rakip takımın bekini çok şık bir şekilde çalımlayarak geçti ve Fernando Torres'e açtığı orta sonucunda takımını 3-2 öne geçirdi. Bu maça kadar eleştri alan Babel, galibiyette takımının en büyük pay sahibi oldu. 27 Eylül 2009 tarihinde ise Hull City maçında Torres'in yerine dahil olan Babel, 6-1 biten maçta 2 gol attı. . 4 Kasım 2009'da ise Lyon ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında açılış golünü 25 yard'dan attı. Maç 1-1 beraberlikle bitti. 6 Ocak 2010'da ise Birmingham City 'nin Liverpool'a yaptığı £8 milyonluk bedelin rededildiği iddia edildi. Stoke City maçının kadrosunda yer almayan Babel, teknik ekipe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle Rafael Benitez tarafından kadro dışı bırakıldı ve 2 haftalık kadro dışı kalma cezası yanında £120,000 ceza parasına çarptırıldı. Bu gelişmelerin üstüne birçok kulübün teklif yapmasına rağmen Benitez oyuncuyu kadroda düşündü ve bırakmama kararı aldı. Bir süre sonra kadroya dönen Babel, 15 Maer 2010 günü Portsmouth'un 4-1 kazandığı maçta gol attı. 1 Nisan 2010'da ise UEFA Avrupa Ligi'nde SL Benfica maçına ilk 11 başlasa da 30. dakikada Luisão ile mücadelesi sonrasında kariyerindeki ilk kırmızı kartı görerek oyundan atıldı. Daha sonra 4-0 kazanılan Burnley maçında gol attı.

2010-2011

2010-11 sezonunda da kulüpte kaldı ve 19 Ağustos 2010 tarihinde Trabzonspor ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında takımının galibiyet golünü attı. Premier League'da ilk maçına ise Anfield'da Aston Villa karşısında çıktı ve eski Liverpool kalecisi Brad Friedel'ı sağ ayağıyla yapıtığı vole vuruşuyla avladı. Transfer sezonunun son günü ise Tottenham ve West Ham ile görüşmek üzere Londra'ya gittiği iddia edilse de oyuncu bu iddiaları yalanladı. Twitter’ı kullanan ilk Premier Lig futbolcularından biri olan Babel, Twitter'da 1-0 kaybedilen United maçının ardından İngiliz hakem Howard Webb'in Manchester Unitedlı forma ile fotoğrafını paylaştığı için İngiliz federasyonu tarafından £10,000 bedel ile cezalandırıldı. 18 Ocak'ta ise kulüp tarafından TSG 1899 Hoffenheim kulübünün Babel için £7 milyon bedellik bir teklif yapıldığı açıklandı. 24 Ocak'ta ise kulüp menajeri Kenny Dalglish oyuncunun kulüpte kalacağını açıkladı., Ancak bir sonraki gün Babel transferini resmileştirmek üzere Almanya'ya uçtu.

TSG 1899 Hoffenheim

2010-2011

25 Ocak 2011'de ise Babel'in TSG 1899 Hoffenheim ile £8 milyon bedel ile anlaştığı açıklandı. Babel bu takım ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk resmi maçına ise DFB Cup çeyrek final'de 26 Ocak 2011 günü FC Energie Cottbus ile karşılaştı. 9 Nisan 2011'de Babel SC Freiburg maçında ilk golünü attı. 2010-11 sezonunda 1 lig golü atan Babel, 15 maça çıktı.

2011-2012

2011-12 sezonunda ise ilk golünü 20 Ağustos 2011 günü Augsburg'u 2-0 deplasmanda yendiği maçta takımı adına gol attı. 10 Eylül 2011'de ise 4-0 kazanılan 1899 Hoffenheim maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı ve maçın kahramanı oldu. Mainz 05 maçında ve bir hafta sonra oynanan 17ve 17 Eylül'de 3-1 kazanılan VfL Wolfsburg maçında da gol attı.

Hoffenheim ile oynadığı 18 aylık periyotta ise 51 maça çıktı 6 gol attı ve 31 Ağustos 2012 tarihinde kulüp tarafından serbest bırakıldı.

Ajax

2012-2013

Serbest bırakılmasının ardından ise Babel eski kulübü AFC Ajax'a döndü ve 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu takımda ise A takıma ilk çıktığı dönem giydiği "49" numarayı tercih etti. Babel eski takımıyla ilk maçına 5 Eylül 2012'de RKC Waalwijk maçında Derk Boerrigter'in yerine oyuna dahil oldu. Bu maçta ise ikinci yarıda Jody Lukoki'nin attığı takımın 2. golünün asistini yapan isim oldu. Eski takımına döndükten sonra ilk golünü ADO Den Haag takımına 23 Eylül 2012'de attı.

Sezon ortasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sarsılan Babel, 16 Eredivisie maçına çıktı ve 4 gol attı. Ayrıca 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de görev yaptı.

Kasımpaşa

Ryan Babel'in Kasımpaşa'da tercih ettiği "8" numaralı forma

2013-2014

2013-14 sezonu öncesinde ise adı birçok kulüple anılan Babel, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile tıpkı vatandaşı Ryan Donk gibi Haziran 2013'te 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu takımla ilk maçına ligini lk haftasında Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Babel, 60 dakika sahada kaldı. Ligin ikinci maçında ise ilk golünü Kayserispor'a atan Babel bu maçta bir de asist yaptı. Bir maç sonra Konyaspor maçında da aynı istatistiği yaklayan Babel, bir sonraki hafta ise Fenerbahçe maçında gol atamasa da asist yaptı. Ligin ilk yarısında Sivasspor, Elazığspor, Trabzonspor gibi maçlarda da asist yapan Babel, Gençlerbirliği maçında da 1 gol 1 asist performansıyla oynadı. Ayrıca ligin ilk yarısındaki tüm maçlarda süre aldı.

2014-2015

2014-15 sezonunda Süper Lig' de attığı 9 gol ile kariyer rekoru kırmıştır. 29 kez ilk on bir forma şansı bulan Babel, bu maçlarda 9 gol 5 asist ile oynamıştır.

Al Ain FC

2015-2016

3 Temmuz 2015 tarihinde Instagram hesabından Al Ain FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş JK

2016-2017

2 Ocak 2017 tarihinde Babel Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro, 2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro, 2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret, Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 18.hafta maçında, deplasmanda , Alanyaspor ile karşılaştı.Maçta 39.dk da Tolgay Arslan'ın asistinde, Ryan Babel Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.Yayıncı kuruluş Bein Sports, tarafından haftanın golüne aday gösterildi.Beşiktaş, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.